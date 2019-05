La Round Table San Marino dona il ricavato del proprio service annuale alla Fondazione Centro Anch’io per il progetto “Chiavi di casa” a sostegno della disabilità

La Round Table San Marino, club service fondato nell’aprile del 1993, ha celebrato tra venerdì e sabato la propria AGM (l’Annual Generale Meeting), con una cerimonia che si è conclusa con la cena di gala durante la quale è stato donato anche il ricavato del service annuale. Quest’anno, il sostegno è andato alla Fondazione “Centro anch’io” di San Marino che ha avviato il progetto per la realizzazione di abitazioni destinate ad accogliere persone con disabilità intellettive. Presenti alla cerimonia a conclusione dell’assemblea, la presidente e il segretario della Fondazione “Centro anch’io”, Milva Ceccoli e Patrizia Carlini. Ospite della serata anche Francesco “Checco” Guidi, autore del calendario di beneficenza per la raccolta fondi sempre a sostegno della Fondazione “Centro Anch’io” e che ha intrattenuto gli ospiti con alcune poesie in dialetto. L’Assemblea Generale annuale è stata anche l’occasione per la Round Table sammarinese di fare il punto sulle attività svolte durante l’anno, tra le quali, oltre al service a sostegno della disabilità, anche la collaborazione annuale con il Banco Alimentare nella giornata della Colletta Alimentare. Tra le attività internazionali sostenute, il progetto che coinvolge gli altri club della Round Table della regione del sud Europa e Mediterraneo, a favore di una associazione di Cipro che aiuta i bambini affetti da malattie del fegato. Nominato anche il nuovo comitato nazionale che guiderà il club service per il prossimo anno sociale e che ha riconfermato nel ruolo di presidente, Francesco Chiarelli. Le altre cariche sociali riguardano Nicola Rosti (vice presidente), Fabio Giri (past president), Andrea Parata (tesoriere), Lorenzo Amadori (IRO) e Marco Bollini (segretario). Presenti all’assemblea anche diversi ospiti internazionali provenienti da club Round Table di Svizzera, Francia a Italia.

