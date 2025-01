Loculi defunti: prorogate di 5 anni le concessioni. Sul tavolo ampliamento cimiteri

Nel video l'intervista ad Andrea Belluzzi, segretario agli Affari Interni

"L'emergenza sono alcune aree cimiteriali che non hanno più spazi - spiega Andrea Belluzzi, segretario agli Affari Interni- . Ci sono purtroppo cittadini, famiglie che non possono scegliere il luogo di sepoltura nel proprio Castello. La proroga di questi termini serve solo per presentare un pacchetto di iniziative perché non debba più succedere questo".

Con un decreto delegato vengono allungate di 5 anni le concessioni in uso dei loculi cimiteriali. Tempo necessario alla Segreteria Affari Interni, come detto, per elaborare un piano strutturale e trovare soluzioni adeguate a un problema presente da diversi anni, quello della carenza di loculi. Poi gradualmente, a partire dalle più vecchie, scadranno le concessioni e inizierà un “turn over” dei loculi più datati. Iniziativa annunciata già dal governo precedente e tema all'ordine del giorno della prossima sessione consiliare.

"Dare una scadenza per liberare i loculi, i luoghi di sepoltura, ma nello stesso tempo prevedere un piccolo piano di ampliamento laddove possibile dei cimiteri e smarcare il tema cremazione nel nostro Paese - continua Belluzzi -. Ogni anno circa 100 persone scelgono la cremazione e la cifra sale sempre di più, ma noi andiamo fuori Repubblica a richiedere questo servizio. Ci sono le condizioni al momento per poterlo avere nel nostro territorio. Oggi diamo un contributo ai sammarinesi che fanno questa scelta. Potrebbe non esserci più, ma essere tutto a spese dello Stato, proprio perché sarebbe una scelta sostenibile".

