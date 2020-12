Maltempo sulla penisola: neve a Bologna, ieri in Carpegna, San Marino, al momento, si salva

Prime nevicate un po' su tutta Italia, dopo il brusco calo delle temperature. Bologna si è svegliata sotto i fiocchi (vedi foto), che già ieri, sull'eremo di Carpegna, avevano ricoperto strade, santuario e piste da sci. Nevica in PIemonte e in Veneto. A San Marino temperature intorno ai 5 gradi e precipitazioni previste dalla serata.





Protezione civile e Arpae dell'Emilia Romagna hanno diramato l'allerta arancione per neve per montagne e colline della regione e gialla per la pianura emiliana orientale e occidentale. Le precipitazioni saranno a carattere nevoso sui rilievi con quota neve attorno a 500 metri in progressiva discesa fino alla pianura, in nottata. In pianura, inizialmente saranno sotto forma di pioggia per poi trasformarsi in neve in nottata.