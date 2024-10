VALORI OLTRE LA NORMA Mancato interramento antenne a Cailungo, l'UCS: "Salute a rischio"

Mancato interramento antenne a Cailungo, l'UCS: "Salute a rischio".

L'Unione Consumatori Sammarinesi riporta l'attenzione sul mancato interramento delle antenne a Cailungo, fattore di rischio per la salute dei cittadini. "Purtroppo il tema dell’inquinamento elettromagnetico in quella zona – scrivono in una nota – ha fatto registrare valori superiori alla norma ed è per questo che poche settimane fa abbiamo avuto un incontro con il Comitato Antenne di Cailungo e il Segretario con delega ai rapporti con l’AASS, Alessandro Bevitori, il quale ha manifestato la volontà – fa sapere l'associazione – di portare in ratifica in Consiglio, il decreto che consente a Terna di interrare le antenne". Ultimo passaggio necessario – sottolinea infine UCS – per far sì che finalmente inizino i lavori. "Su certe tematiche occorre che tutti remino dalla stessa parte" concludono.



