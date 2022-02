Marche in arancione, sul Titano oltre 200 guariti, stabili ricoveri e terapie intensive

Il Cruscotto dell'Istituto Sicurezza Sociale informa che i guariti nelle ultime 24 ore sono 219, contro i 99 nuovi positivi. Un deciso balzo che porta i casi attivi a scendere a 1480. Sostanzialmente invariato il restante quadro covid in Ospedale con 17 ricoverati di cui 3 in terapia intensiva.

Le Marche diventeranno zona arancione da lunedì. Secondo quanto si apprende, infatti, è in arrivo un'ordinanza del ministro della Salute Speranza che porterà la regione al cambio di fascia, mentre la situazione nel resto d'Italia resta invariata.

Le vaccinazioni totali registrate a San Marino (turisti esclusi), alla mezzanotte di ieri sono 24.007 il totale delle prime dosi di vaccino, 25.927 le seconde dosi o dosi uniche e 18.682 le terze dosi (booster). In merito alle dosi booster: sono 832 i residenti a San Marino che hanno ricevuto lo Sputnik Light, mentre le restanti sono relative al vaccino Comirnaty (Pfizer/BioNTech). Durante l'estate 2021 sono state 2.342 le somministrazioni totali di vaccino Sputnik V ai turisti stranieri, tra prime e seconde dosi somministrate. Nella giornata odierna, sono 10 i turisti che si sono prenotati per la vaccinazione con lo Sputnik light. Tutte persone con passaporti estoni, lettoni o tedeschi e che erano già state a San Marino in estate per la vaccinazione primaria.