Meteo, allerta della Protezione Civile regionale per temporali

Nuova allerta meteo emessa dalla Protezione Civile dell'Emilia Romagna per la giornata di domani. Per martedì 4 luglio, infatti, sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali forti con possibili effetti e danni associati, più probabili nelle ore notturne e fino al primo mattino sul settore centro-orientale e nelle ore serali sulle pianure del settore occidentale della regione. Non si escludono tuttavia temporali sparsi di breve durata anche nelle ore centrali della giornata più probabili lungo i rilievi.