Temporali estesi e persistenti con piogge intense stanno interessando le province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena e Bologna in spostamento verso nord/nord-est. Nel pomeriggio l'instabilità giungerà anche in Romagna, fin sulla costa. In serata ancora rovesci e temporali su basse pianure e ravennate settentrionale. I fenomeni diminuiranno in serata. Sensibile il calo delle temperature.