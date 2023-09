Multe gonfiate dall'Italia per i sammarinesi, UCS: "Palese ingiustizia, occorre soluzione rapida"

Stanno arrivando a San Marino multe dall'Italia con importi molto più alti rispetto all'importo originario dell'infrazione. Lo segnala l'Unione Consumatori Sammarinesi in una nota. "Non si tratta purtroppo della ‘semplice’ sanzione derivante dall’aver commesso una infrazione, perché gli importi del verbale iniziale sono raddoppiati quando va bene; - si legge - c’è addirittura chi ha ricevuto multe di 1000 euro a fronte di una sanzione di 150 euro mai notificata prima al consumatore". Secondo UCS le contravvenzioni non vengono recapitate direttamente, secondo quanto stabilito dalla Convenzione fra Italia-San Marino, e questo porta ad un aumento delle cifre.

La Segreteria Affari Esteri ha riferito all'Unione Consumatori che è stata chiesta all'Italia una revisione degli accordi, affinché le multe vengano recapitate direttamente ai sammarinesi e vengano così evitati i ritardi dovuti alla burocrazia. "Di recente - chiarisce UCS - c’è stato chi da noi indirizzato, pur avendo ricevuto la richiesta di pagamento da società di recupero crediti, ha parlato direttamente con il Comando che ha emesso il verbale, riuscendo a pagare ‘solo’ la vera sorte".

Da qui l'appello alla Segreteria Esteri per sanare quella che definisce una "palese ingiustizia" e individuare una rapida soluzione ad un problema che assilla sempre più persone.