MUSICA E BENESSERE

“Noi... in Crescendo”: i benefici della musica. Iss e Ims insieme per un progetto legato all’infanzia

Si parte il 25 settembre in fase sperimentale, con il sostegno delle Segreterie di Stato all'Istruzione e alla Sanità. L'iniziativa punta sugli effetti benefici della musica per il bambino, prima e dopo la nascita, in relazione con i genitori