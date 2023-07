Notte Rosa: a Cattolica piazza gremita per Orietta Berti e la San Marino Concert Band

Gli ultimi mesi per la Romagna non sono stati affatto semplici e la Notte Rosa vuole essere un chiaro segnale di ripartenza. “La rivera e tutto il territorio Emiliano Romagnolo – afferma il Sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad – come sempre sanno rispondere prontamente e con forza alle difficoltà. Questa edizione segna proprio la ripresa ufficiale dell'estate dopo le iniziali difficoltà”.

Questa sera in Piazza Fellini la terza serata del Tim Summer Hits, la grande kermesse musicale targata Rai2 con i più importanti artisti della scena musicale italiana. A Piazzale Kennedy prosegue la festa itinerante di Discoradio con tutte le hit più ritmate dagli anni 90 ad oggi. Il lungomare come sempre è il protagonista, con i suoi 7km di luci a disegnare un percorso tra mangiafuoco, danzatori, musica dal vivo e degustazioni diffuse. A Cattolica piazza gremita per Orietta Berti e la San Marino Concert Band, che hanno riproposto i grandi successi di oggi e di ieri dell'artista.

Non sono mancati i fuochi d'artificio, partiti in contemporanea lungo tutta la riviera allo scoccare della mezzanotte. Notte Rosa che ha anche un'anima sportiva con la quinta edizione della Pink Race Fluid, corsa per agonisti e non, su un circuito realizzato appositamente a misura di podista.