Notte Rosa, serata conclusiva. L'assessore regionale Andrea Corsini: "Da domani al lavoro per ripensare il format"

In attesa dei dati ufficiale sulle affluenze, quello che è certo è che l'edizione della “maturità” della Notte Rosa è stata uno spartiacque per la stagione turistica della riviera, partita a rilento a causa dell'alluvione che ha colpito tutta la regione.

Per l'assessore al turismo dell'Emilia Romagna Andrea Corsini questa edizione è stata un'occasione di leggerezza e incontro tra le persone, ma si guarda già al prossimo anno: “Da domani – si legge sul Resto del Carlino – ci metteremo al lavoro per ripensare il format. La Notte Rosa è un evento che ha segnato la storia della riviera negli ultimi 18 anni. Il futuro sarà nell'ottica dell'internazionalizzazione, come suggerito anche dal direttore creativo Claudio Cecchetto”.

Ieri intanto ultima serata della Tim Summer Hits in Piazza Fellini, la kermesse musicale targata Rai 2 con i più importanti artisti italiani, condotta da Andrea Delogu e Nek. Tanta musica anche questa sera con il live show, alle 21:30 a Bellaria, di Elettra Lamborghini. A Torre Pedrera continua la Notte Rosa baby, mentre a Viserba andrà in scena il concerto tributo a Lady Gaga. Questa mattina tante le persone che si sono risvegliate all'alba per assistere ai concerti in riva al mare sulle spiagge di Rimini e Riccione.