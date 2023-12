Nuovo test del sistema di allarme pubblico nazionale: simulato il collasso della diga del Conca

Mercoledì prossimo, 20 dicembre, ci sarà un nuovo test del sistema di allarme pubblico IT-alert. Alle ore 12 verrà simulata un’allerta che riguarda il territorio della provincia di Rimini: il collasso della diga del Conca. Saranno coinvolti direttamente nella simulazione di questo specifico rischio i Comuni di Misano Adriatico, San Giovanni in Marignano e Cattolica, mentre altri 8 Comuni limitrofi, tra Romagna (Riccione, Coriano, San Clemente, Morciano di Romagna e Saludecio) e Marche (Gabicce Mare, Gradara e Tavullia), potrebbero ricevere la notifica test.

Un messaggio di test arriverà sui cellulari accesi e con connessione telefonica a chi si troverà nelle aree interessate. Questa attività ha un duplice obiettivo: da un lato sperimentare l’utilizzo di IT-alert su porzioni ridotte e circoscritte di territorio, dall’altro fare un passo avanti nel processo di familiarizzazione con il sistema di allarme pubblico e permettere alle persone di acquisire maggiore confidenza con la ricezione del messaggio per scenari di rischio specifici, con testo declinato in base al rischio e al sito interessato.

Il testo della notifica che la popolazione coinvolta riceverà sarà il seguente: TEST TEST Questo è un MESSAGGIO DI TEST IT-alert. Stiamo SIMULANDO il collasso di una diga nella zona in cui ti trovi. Per conoscere quale messaggio riceverai in caso di reale pericolo per il collasso di una diga vai su www.it-alert.gov.it TEST TEST

Sul sito di IT-alert, dall’homepage si accederà a una pagina di approfondimento dedicata dove sarà possibile visionare il testo del messaggio che i cittadini riceverebbero in caso di pericolo reale per quel determinato rischio e le informazioni sul caso specifico.