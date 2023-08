Ospedale di San Marino: ripristinate telecamere nei parcheggi

L'Ufficio tecnologico dell'Aass ha ripristinato le telecamere di sicurezza nei vari piani dei parcheggi dell'ospedale di San Marino. Nei mesi passati erano state oggetto di polemiche, dopo che alcune auto parcheggiate erano state vandalizzate; i proprietari che avevano sporto denuncia hanno infatti scoperto che non erano funzionanti.

Domani, sabato 12 agosto, non sarà invece possibile parcheggiare nei piani interrati del P2 (quelli sotto la Banca di San Marino) e del P4 (Ufficio d'igiene) per la periodica pulizia. “Le eventuali auto che ostacolassero i lavori di pulizia – scrive l'Iss in un post su Facebook – potrebbero essere rimosse”.