Ottobre Rosa al via: ecco le iniziative e i dati statistici

Da oltre 30 anni l'Iss si impegna in una costante attività di screening: migliaia di lettere avvisano le donne sammarinesi tra i 40 e i 74 anni e la risposta è molto positiva: quasi l'80% di loro aderisce. Questo ha permesso di individuare nel 2023 55 neoplasie maligne, in aumento rispetto ai due anni precedenti (5 nel 2022 e 39 nel 2021).

L'Ottobre Rosa è il mese dedicato alla lotta contro il tumore al seno e in generale ai tumori femminili e sul Titano è caratterizzato da diverse iniziative si sensibilizzazione. Durante tutto il mese – sullo sfondo le Tre Torri illuminate di Rosa - disponibili consulti specialistici dedicati alla valutazione genetica, contattando il day hospital di Oncologia. Alla Galleria Cassa di Risparmio la nuova edizione della mostra “Dall’Arte alla Prevenzione” – inaugurazione domani alle 15.30 -, promossa dal settore di Radiologia senologica dell’Ospedale e curata dalla professoressa Meris Monti. Non mancherà poi la tradizionale “Passeggiata Rosa”, organizzata dall'Associazione Sammarinese Donne Operate al Seno: 3 chilometri di percorso, con partenza dal Parco Ausa sabato 19 ottobre alle 14:30. Prevista infine una conferenza pubblica con i professionisti dell’Iss per parlare di prevenzione, cura e corretti stili di vita, mercoledì 23 ottobre alle 20:30, nella sala Montelupo di Domagnano.

“Il tumore al seno risulta ancora uno dei più diffusi tra le donne – sottolinea il segretario alla Sanità, Mariella Mularoni – perciò l'impegno di questa Segreteria è massimo nel sostenere queste iniziative”. “Lo screening e la diagnosi precoce sono il miglior modo per garantire un esito favorevole alla cura – ricorda il Direttore sanitario Sergio Rabini - , con indici di guarigione oggi vicini al 90%”. “Questi due fattori - conclude il Direttore Generale Francesco Bevere - assicurano alle donne di vivere bene e più a lungo”.