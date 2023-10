Ottobrerosa: l’ISS presenta le iniziative per il mese della prevenzione del tumore al seno

Nel servizio le interviste a Mariella Mularoni (Segretario di Stato Sanità), Stefania Larghetti (UOC Radiologia) e Mario Nicolini (Direttore UOC Oncologia)

Come ogni anno San Marino si tinge di rosa per la diagnosi e cura della patologia mammaria. Il tumore al seno è tra i più frequenti nelle donne, ma anche quello che presenta gli indici di guarigione più alti grazie alla prevenzione. Ottobrerosa nasce proprio per questo: sensibilizzare sulla patologia e sull’importanza della prevenzione. Quest’anno inoltre si celebra un appuntamento fondamentale: 30 anni di attività di screening senologico dell’ISS.

"Diamo l'avvio a tutte le iniziative dell'Ottobrerosa - afferma Mariella Mularoni, Segretario di Stato alla Sanità - che sono iniziative per sensibilizzare la cittadinanza, soprattutto le giovani generazioni, sulla prevenzione e la diagnosi precoce per arrivare anche alla guarigione della patologia. Il nostro dovere come istituzioni è quello di favorire la prevenzione perché la salute è un diritto che parte proprio dalla prevenzione". "Quest'anno ricorre il trentennale del programma di screening a San Marino - aggiunge Stefania Larghetti, UOC radiologia - molto particolare fin dagli esordi che vede chiamate ogni anno, a partire dai 40 ai 70 anni, tutte le donne di San Marino".

Mese caratterizzato da numerose iniziative a partire dall'illuminazione rosa delle tre torri, la terza edizione della “Passeggiata rosa” organizzata da ASDOS, la mostra “Dall’arte alla Prevenzione”, il “Beauty Oncology”, il convegno “Screening Mammografico: passato, presente, futuro” e il 28 ottobre il Gran Galà al Kursaal per i 30 anni dell’AOS, dello screening senologico e di radio San Marino. Nel corso del mese verranno inoltre organizzate otto sedute di visite specialistiche dedicate alla valutazione genetica da parte dell'unità di oncologia dell'ISS.

"88% è la percentuale di guarigione delle donne affette da tumore della mammella - evidenzia Mario Nicolini, direttore UOC Oncologia - però al di la di questo dato incoraggiante non ne dobbiamo dimenticare altri che sono i dati di incidenza: il tumore della mammella purtroppo è uno dei più frequenti nei paesi occidentali, la prevenzione a San Marino già da tempo ha abbassato l'età degli screening perché l'altro dato che ci preoccupa è un lieve, ma importante, aumento delle neoplasie in età giovanile. Quindi il nostro impegno sarà quello di valutare anche questa parte".

Le iniziative per l'Ottobrerosa sono organizzata dell'ISS, in particolare dalle UOC Radiologia, Oncologia, Chirurgia, Formazione-Comunicazione URP e dalla Brest Unit assieme alla Associazione Oncologica Sammarinese, l'Associazione Sammarinese Donne Operate al Seno e San Marino RTV. L'iniziativa ha ricevuto il sostegno di Cassa di Risparmio e Marlù. Patrocinata dalla Segreteria di Stato per la Sanità e "Le Grand Gala" è organizzato sotto l'ato patrocinio degli Ecc.mi Capitani Reggenti e con il Patrocinio dell'Onorevole Congresso di Stato.

