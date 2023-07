Primo soccorso veterinario: a San Marino corso organizzato da Pompieri Senza Frontiere

Come comportarsi e intervenire per dare un primo soccorso al nostro animale in caso di necessità. È l'obiettivo del corso organizzato dall'associazione di volontariato Pompieri Senza Frontiere, unità cinofile da soccorso di San Marino che da oltre sette anni collabora con la Protezione Civile. Teoria e pratica sulle principali patologie che i nostri amici a quattro zampe possono avere.

"Un corso molto importante per chiunque abbia un animale - afferma Rosa Fiore, presidente associazione Pompieri Senza Frontiere - riuscire a intervenire prontamente prima di andare dal veterinario o dare le informazioni corrette di che cosa sta succedendo al nostro amico peloso e fondamentale per salvargli la vita".

Nel servizio le interviste a Rosa Fiore (Presidente associazione Pompieri Senza Frontiere) e Francesca Braccio (Formatrice primo intervento soccorso animale)