Professor Rezza (Ministero Salute): "Per San Marino arriverà una soluzione definitiva"

Sammarinesi esentati dall'obbligo del Green Pass italiano fino al 31 dicembre. La conferma è arrivata oggi, approvata dal consiglio dei ministri, direttamente dal Ministero della Salute, nel corso della consueta conferenza settimanale sull'andamento dell'epidemia. Poco prima, era stato il professor Giovanni Rezza a rispondere in merito. Secondo il direttore generale della prevenzione sanitaria inoltre, non è esclusa nemmeno la possibilità di un mutuo riconoscimento, insieme ad altri Paesi europei, di quei vaccini attualmente non previsti dall'Ema, vale a dire Sputnik e Sinovac. Sono tante infatti, le persone immunizzate con questi vaccini, che devono potersi muovere e lavorare in Italia.

Intanto la proroga dell'esenzione, per San Marino, messa nero su bianco nel decreto fiscale approvato in mattinata dal consiglio dei ministri, in continuità con quanto già previsto nello scorso decreto di agosto, amplia anche il proprio campo d'azione, sottolinea il governo sammarinese, anche a tutti i luoghi di lavoro, pubblici o privati, che vedono impiegati cittadini sammarinesi, oltre ai mezzi di trasporto, scuole e università, strutture sanitarie, servizi legati alla cultura, allo sport e altre attività ludiche. Sarà comunque necessario, ricorda il congresso di Stato, mostrare la tessera o il certificato di avvenuta vaccinazione rilasciati dall'Iss.

Nel video gli interventi di Cesare Buquicchio, Ministero della Salute, e del professor Giovanni Rezza, direttore generale della prevenzione sanitaria presso il Ministero della Salute