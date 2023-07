Proposta di ingresso Aass in Romagna Acque: incontro dopo ferragosto

Di fronte ai cambiamenti climatici l'autonomia e la sicurezza idrica assumono sempre più un valore strategico per San Marino, sia per l'approvvigionamento che a livello infrastrutturale. Di qui l'intenzione dell'Azienda Servizi, dichiarata dal Segretario di Stato Marco Gatti nell'ultima sessione consigliare, di entrare nella compagine societaria di Romagna Acque da cui già ora arriva mediamente un 30% del fabbisogno idrico sammarinese. “Al momento – commenta il Segretario di Stato ai Rapporti con l'Aass Teodoro Lonfernini – siamo buonissimi clienti di un eccezionale fornitore. Un ottimo presupposto per ragionare su un nostro ingresso nel circuito idrico territoriale con ricadute positive per tutti”. Dopo ferragosto un primo appuntamento per verificare anche la fattibilità, di un ingresso sammarinese in Romagna Acque. “Fissato un primo appuntamento - fa sapere il Presidente di Romagna Acque Tonino Bernabè - con i Segretari di Stato Lonfernini e Gatti. Saranno coinvolti anche i soci di Romagna Acque e la regione. Valuteremo di costruire assieme una proposta comune. Ci sono ovviamente leggi diverse tra l'Italia e la Repubblica di San Marino ma anche accordi e in questo momento è in definizione un accordo di associazione con l'Ue. Vanno valutati gli aspetti tecnici e normativi per costruire e rafforzare questa integrazione”.