Rally Legend: domani si accendono i motori, attesi big e migliaia di persone

La data che gli appassionati di motori attendevano è arrivata: domani partirà il Rally Legend, evento irrinunciabile per chi non può resistere a traversi ed evoluzioni su strada. Da giovedì a domenica in tutto il territorio diversi saranno i percorsi di gara, sia di giorno che in notturna. Novità di quest'anno il “The Legend Show”: sfida riservata a piloti e vetture d'élite domani sera, prima del rally. In occasione del Legend, venerdì Palazzo Pubblico sarà aperto ai visitatori anche di sera.

Lungo l'elenco delle strade chiuse nei quattro giorni di competizione. Il punto principale dell'evento sarà il “Village Rallylegend” nei pressi del Multieventi. Limitazioni al traffico anche in zona Ciarulla e, tra Borgo Maggiore e Serravalle, da strada Auloceto a strada San Michele. Gare anche nel percorso che va da strada Fondo Rio fino a strada delle Serrate a Domagnano. Nei Castelli più alti, si partirà da strada del Lavoro a Chiesanuova fino in Città, in via Piana. Due dei percorsi attraverseranno Città, Chiesanuova e Fiorentino e Borgo, Domagnano e Faetano. Giovedì, venerdì e sabato il viaggio di ritorno del trasporto pubblico scolastico non sarà garantito in alcune zone del territorio.

Nel servizio, l'intervista a Marco Podeschi, segretario di Stato allo Sport

QUESTE LE STRADE CHIUSE NEL FINE SETTIMANA