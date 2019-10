Rallylegend 2019: l'elenco delle strade chiuse

Da domani inizierà ufficialmente l'edizione 2019 del Rallylegend a San Marino. Fino a domenica 13 ottobre alcune delle vie del Titano rimarranno chiuse al traffico veicolare, con divieto di sosta. Ecco le vie coinvolte secondo l'ordinanza emanata dalla Segreteria Interni:

"-dalle ore 14.00 di venerdì 4 ottobre 2019 alle ore 24.00 di lunedì 14 ottobre 2019: intera area P.le Giovanni Paolo II (compresa area retrostante palestra Casadei);

– dalle ore 08.00 di lunedì 7 ottobre 2019 alle ore 24.00 di domenica 13 ottobre 2019: Via Rancaglia da incrocio con Str. La Ciarulla (distributore ERG) fino ad incrocio con Via Ponte Mellini, intera area parcheggio Stadio di Serravalle, Parcheggio CONS (zona antistante e retrostante palestra Casadei), Parcheggio Multieventi (zona antistante e retrostante Multieventi Sport Domus), Parcheggio adiacente alla rotonda delle strade La Ciarulla e Costa del Bello (parte relativa alla proprietà pubblica);

– dalle ore 00.00 di giovedì 10 ottobre 2019 alle ore 24.00 di domenica 13 ottobre 2019 – Parcheggio mensa in Str. Costa del Bello e Parcheggio Palestra Ex Mesa in Via La Ciarulla;

– dalle ore 10.00 alle ore 17.00 di mercoledì 9 ottobre 2019 e dalle ore 10.00 alle ore 17.00 di giovedì 10 ottobre 2019 per test vetture in Loc. Serra Ventoso: Str. Forfaneletto, Via Serra Ventoso, Str. Genga Aguzza con possibilità di transito ai soli residenti (previo accordo con gli ufficiali di gara);

– dalle ore 18.30 alle ore 23.00 circa di giovedì 10 ottobre 2019 e comunque fino al transito dell’ultima vettura per lo svolgimento di “Rallylegend Show”: Via Quattro Giugno con direzione Città/Dogana nel tratto dall’incrocio con Via Ezio Balducci all’incrocio con Via Olivella (deviazione del traffico su Via Ezio Balducci), Via Quattro Giugno con direzione Dogana/Città da incrocio con Via Ponte Mellini fino all’incrocio con Via Carlo Padiglione (deviazione del traffico su Via Ponte Mellini – dalle ore 18.30 alle ore 19.30 il traffico veicolare resterà aperto con transito ad intervalli sulla rotatoria di Via Quattro Giugno), Via H. Bustamonte, Str. La Ciarulla, Str. Costa del Bello da Via La Ciarulla fino ad incrocio con Via Monia, Via L. De’ Medici, Via E. Morri, Via Ponte Mellini da rotatoria con Via Rancaglia a rotatoria sua Via Quattro Giugno con accesso consentito ai soli residenti – istituzione del doppio senso di marcia in Str. Friginetto

– dalle ore 07.00 alle ore 15.00 di venerdì 11 ottobre 2019 (e comunque fino al passaggio dell’ultima vettura) test vetture “I Laghi”: Str. Cà Barigone, Str. dei Laghi, Str. dei Bugari, Str. di San Michele con transito per i residenti fino alle ore 09.00 (nel solo senso di marcia del percorso);

– dalle ore 08.00 alle ore 16.30 di domenica 13 ottobre 2019 (e comunque fino al passaggio dell’ultima vettura) PS “I Laghi”: Str. Cà Barigone, Str. dei Laghi, Str. dei Bugari, Str. di San Michele, Via Ranco da bivio Via F. Fiori a Str. Nona Gualdaria, Str. Nona Gualdaria, Via Cà dei Lunghi da Str. Nona Gualdaria a rotatoria Ospedale di Stato, Str. Auloceto con transito per i residenti fino alle ore 09.00 (nel solo senso di marcia della prova speciale);

– dalle ore 16.45 di venerdì 11 ottobre 2019 alle ore 01.30 di sabato 12 ottobre 2019 (comunque fino al passaggio dell’ultima vettura) con transito per i residenti fino alle ore 17.45 dell’11 ottobre 2019 nel solo senso di marcia della prova speciale – PS “Le Tane”: Str. Cà Morri, Str. Fondo Rio, Via N. Tommaseo, Via Dei Dativi (da Via N. Tommaseo a Str. di Valgiurata), Str. di Valgiurata, Str. di Paderna (da Str. di Valgiurata a Via dei Dativi), Str. delle Serrate, Str. Paradiso;

– dalle ore 17.00 di venerdì 11 ottobre 2019 alle ore 03.00 di sabato 12 ottobre 2019 (e comunque fino al passaggio dell’ultima vettura) – PS “San Marino”: Str. del Lavoro (da acquedotto AASS a Ponte dei Mulini), Str. Prima Gualdaria, V.le Campo dei Giudei da Str. Prima Gualdaria a Via Montalbo, Via Piana da bivio con Via Montalbo a Via G.B. Belluzzi (compreso parcheggio n. 1), Via G.B. Belluzzi, P.le Lo Stradone da Via G.B. Belluzzi a bivio con Via Paolo III con transito per i residenti fino alle ore 18.30 (nel solo senso di marcia della prova speciale);

– dalle ore 19.00 di venerdì 11 ottobre 2019 alle ore 01.30 circa di sabato 12 ottobre 2019 (comunque fino al passaggio dell’ultima vettura) per riordinamento vetture Centro Storico San Marino: Contrada di Portanova, P.zza Sant’Agata, Contrada San Francesco, Contrada delle Mura, P.le G. Genga, Contrada Omerelli, P.le antistante Palazzo Begni, P.zza Titano, Via Eugippo, Contrada del Pianello, P.zza della Libertà, Contrada del Collegio, P.zza Garibaldi, Via Donna Felicissima con transito per i residenti fino alle ore 19.30;

– dalle ore 10.30 alle ore 20.30 di sabato 12 ottobre 2019 (comunque fino al passaggio dell’ultima vettura) con transito per i residenti fino alle ore 12.00 e dalle ore 15.50 circa alle ore 16.05 circa del 12 ottobre 2019 – PS “La Casa”: Str. della Baldasserona da Sacello del Santo a bivio Costa del Santo, Costa del Santo, Str. Prima Gualdaria da Costa del Santo a Str. del Lavoro, Str. del Lavoro, Ponte dei Mulini, Str. La Venezia, Str. Cà Balducci, Str. del Ponte da bivio Str. Cà Balducci a Via XXI Settembre, Via XXI Settembre da Str. del Ponte a P.zza XII Ottobre (Fiorentino);

– dalle ore 11.00 alle ore 21.30 del 12 ottobre 2019 (comunque fino al passaggio dell’ultima vettura) con transito per i residenti fino alle ore 12.40 e dalle ore 16.45 circa alle ore 17.00 circa del 12 ottobre 2019 (nel senso di marcia della prova speciale) – PS “Piandavello”: Str. del Fosso, Str. Cà Tonelli, Str. sterrata e asfaltata di servizio (di collegamento tra Str. Cà Tonelli e abitato di Piandavello), Str. Agnellino Da Piandavello, Str. Sesta Gualdaria dal civico n. 59 a bivio Str. Greppa del Cerreto, Str. Greppa del Cerreto da Str. Sesta Gualdaria a bivio con Str. Calcinelli;

– dalle ore 18.00 di venerdì 11 ottobre 2019 alle ore 20.00 di domenica 13 ottobre 2019 (comunque fino al passaggio dell’ultima vettura) con transito per i residenti fino alle ore 08.30 del 12 ottobre 2019 e dalle ore 22.00 del 12 ottobre alle ore 07.00 del 13 ottobre 2019 – PS “The legend”: Str. La Ciarulla da bivio Str. Costa del Bello a bivio Str. Acquasalata, zona industriale La Ciarulla, Str. dell’Assenzio, Via dei Cerri, Str. La Ciarulla, Str. Bulumina, Str. Borrana, Str. Acquasalata (da Str. La Ciarulla a bivio Str. Cardio)."