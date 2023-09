Alcune immagini del bagno di folla per Rebby & Molly

Su iniziativa dell'Authority Sanitaria, Rebby & Molly, - youtuber sammarinesi di successo – ospiti a Sport in Fiera per educare i più giovani ad un corretto stile di vita fatto di attività sportiva e sana alimentazione.

Linguaggio social, gioco e divertimento per veicolare messaggi positivi, insieme alla pediatra Laura Viola, la dietista Clarissa Cappella e lo psicologo Andrea Venturoli. L'occasione per i due giovani anche si incontrare i followers, firmare autografi e concedersi per un selfie.