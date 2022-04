Reggenza in visita al Comando della Gendarmeria: “Siete presidio del territorio e del senso civico”

Saluto istituzionale, momento comune per conoscere l'attività del Corpo e comprenderne le istanze, e per i Capitani Reggenti, Oscar Mina e Paolo Rondelli, occasione per richiamare, da subito, forse nella prima visita ufficiale dal loro insediamento, uno degli obiettivi primari del mandato: quello di tenere vivi i valori, i simboli, il ruolo delle istituzioni più significative – dicono - toccandone con mano le sedi di appartenenza.









E partendo proprio dalla Gendarmeria, ne ricordano il ruolo di presidio del territorio, ma anche del senso civico e dello Stato. Un aspetto che non passa inosservato anche al Comandante della Gendarmeria, Maurizio Faraone che ringrazia per una visita dal forte valore simbolico e formale, ma che subito assume concretezza davanti alla rappresentanza del Corpo, che è il primo a ringraziare per l'impegno a difesa del territorio. Impegno su tutti i fronti senza riserve e senza soste, dalla gestione dell'emergenza Covid a quella della guerra con l'accoglienza dei profughi in territorio, e dal Segretario agli Esteri Beccari, accanto al riconoscimento delle esigenze in materia di nuovo organico, attrezzature e logistica, arriva il plauso per la piena disponibilità, e prontezza di risposta rispetto alle scelte del Governo, sempre.

Nel video, le interviste al Comandante della Gendarmeria, Maurizio Faraone e al Segretario di Stato agli Esteri, Maurizio Faraone