Rifiuti: San Marino aderisce alla Convenzione di Basilea

San Marino ha depositato lo strumento per aderire alla Convenzione di Basilea. A comunicarlo le Segreterie di Stato per gli Affari Esteri e Territorio. Si tratta di un altro importante passo in avanti in materia ambientale. La Convenzione, spiegano, entrerà in vigore il prossimo 29 Agosto e consentirà di snellire le procedure amministrative per l’esportazione dei rifiuti prodotti in territorio, agevolando così le aziende produttrici che necessitano di conferire i propri rifiuti presso impianti finali in Italia o in altri Paesi Europei.

“L'adesione alla Convenzione – affermano Stefano Canti e Luca Beccari - è un importante obiettivo politico raggiunto, frutto dei rapporti bilaterali con gli omologhi austriaci e tedeschi”.