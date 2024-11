Rimini: il Capodanno più lungo fa il tris con Capossela, Elio e Irene Grandi

le interviste a Jamil Sadegholvaad e Patrizia Rinaldis





A Rimini si festeggia il "Capodanno più lungo". Il 31 dicembre sono 7 le feste nel centro storico che culminano con un doppio "Incendio al Castello". In piazza Cavour il consueto appuntamento con Radio RDS, mentre la sala Ressi del Teatro Galli si trasforma per una notte in un jazz club. Al teatro degli Atti si balla con "Panamerica" e al Museo della Città il Quartetto di archi EoS. Ma sono 150 gli eventi presentati oggi in conferenza stampa in Comune in 50 giorni di calendario con mostre, musei aperti e installazioni. Si parte sabato con l'accensione di 90 chilometri di luci di Natale con l'Orchestra giovanile del liceo Einstein di Rimini Eyos, fino alla sfilata dei Re Magi dell'Epifania. Dal 30 novembre torna la suggestione dei presepi di sabbia a tema "Betlemme di Giudea anno zero" con una torre di Babele alta sei metri. Apre anche l'Ice Village, con il mercatino di artigianato, il tendone multicolore e i suoi spettacoli per bambini e la grande pista di pattinaggio sul ghiaccio. Al teatro Galli da gennaio va in scena "L'Elisir d'Amore" opera buffa di Gaetano Donizetti, adatta anche ai più piccoli. La produzione è del Coro Lirico Galli. Un investimento complessivo da 700 mila euro finanziato da una parte degli introiti dell'imposta di soggiorno di questa estate che ha fruttato 3 milioni in più, per l'aumento dell'importo e per l'incremento di presenze del 6%. Nel video le interviste a Jamil Sadegholvaad, sindaco di Rimini, Patrizia Rinaldis, presidente Albergatori.



















"Credo che siamo riusciti a proporre alla città e ai turisti un cartellone di eventi di grandissima qualità ragionando anche sui costi, perché un amministratore deve fare anche queste valutazioni - commenta Jamil Sadegholvaad, sindaco di Rimini -. Quest’anno triplichiamo i concerti avremo il 29 dicembre Irene Grandi in piazza Malatesta dove c’è la panca circolare verrà montato un bellissimo palco circolare il 30 dicembre sempre uno stesso luogo avremo Elio e le storie tese ed il 31 Vinicio Capossela che farà parte della grande festa collettiva tra Piazza Cavour Piazza Malatesta e tutto il centro storico".

Dal 30 novembre torna la suggestione dei presepi di sabbia a tema "Betlemme di Giudea anno zero" con una torre di Babele alta sei metri. Apre anche l'Ice Village, con il mercatino di artigianato, il tendone multicolore e i suoi spettacoli per bambini e la grande pista di pattinaggio sul ghiaccio. Al Teatro Galli da gennaio va in scena "L'Elisir d'Amore" opera buffa di Gaetano Donizetti, adatta anche ai più piccoli. La produzione è del Coro Lirico Galli. Un investimento complessivo da 700 mila euro finanziato da una parte degli introiti dell'imposta di soggiorno di questa estate che ha fruttato 3 milioni in più, per l'aumento dell'importo e per l'incremento di presenze del 6%.

"Incominciamo a vendere il mese di dicembre - conclude Patrizia Rinaldis, presidente degli Albergatori - e non nascondo che anche i weekend vengono richiesti. Adesso, con il programma definitivo del Capodanno partiranno le vere prenotazioni".

