Riscatto laurea, pensioni, riforma statuto: Agostino Ceccarini, “Tenere alta l'attenzione su questi temi"

Sentiamo Agostino Ceccarini

Riscatto anni di laurea, sistema pensionistico, riforma statuto, Agostino Ceccarini sprona l'Ordine dei Medici del Titano ad intervenire: "Ho aspettato, abbiamo aspettato che il nuovo ordine avesse le cariche dirigenziali - afferma Agostino Ceccarini, medico - perché è scaduto qualche mese fa, quindi sono stati i nuovi nomi, e io mi aspettavo come medico iscritto all'ordine che il nuovo direttivo facesse dei passi già concreti per dare la continuità a quella che era stata l'azione del direttivo precedente e della commissione pensioni che era stata sciolta proprio decadendo il direttivo. Devo dire che a distanza di qualche mese non ho visto nulla e i temi caldi che erano sul tavolo come il riscatto degli anni di laurea o la riforma pensionistica. Tutti temi che impattano sulla disponibilità di presenza di personale medico nel territorio".

"Messaggio - aggiunge Ceccarini - per sollecitare non solo il direttivo dell'ordine dei medici di San Marino, ma noi tutti che ne facciamo parte come iscritti per rimettere in moto il meccanismo e tenere alta l'attenzione su questi aspetti. Ci sono anche altri temi importanti, come la violenza sui luoghi di lavoro. È un tema importante che deve far riflettere il personale, i medici e le autorità".

Nel servizio l'intervista ad Agostino Ceccarini (Medico)