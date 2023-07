In relazione alle richieste di chiarimento pervenute sull’avanzamento dei lavori della “rotatoria dei Tavolucci”, l’Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici intende comunicare come si stia procedendo nel rispetto del cronoprogramma previsto in fase di progettazione. I lavori della prima fase, con lo sbancamento e la delimitazione del cantiere, apparivano senza dubbio più evidenti ma le operazioni proseguono tuttora regolarmente.

