Rtv, doppio appuntamento con Close Up

Proseguono gli speciali di Close Up che entrano nelle case degli italiani e dei sammarinesi nel periodo di emergenza sanitaria. Doppio appuntamento nella serata di domenica. Andrea Zhok, docente di Filosofia morale all'Università di Milano, sarà in collegamento Skype. In studio, Gianmarco Morisini. Appuntamento alle 20.05. Mentre alle 20.25 il Dg Carlo Romeo incontrerà, in videochiamata, Davide Forcellini, ricercatore nel campo dell'ingegneria sismica.

