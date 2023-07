Salute a San Marino: il 26% dei bambini di 8 anni è in sovrappeso o obeso

Stili di vita e corrette abitudini a tavola in evidenza nel profilo sulla salute di San Marino presentato ieri dall'Authority sanitaria. Dalle indagini emerge che il 26% dei bambini di 8 anni è in sovrappeso o obeso. Correlato a questo, come spesso accade, anche uno stile alimentare non corretto: solo un quarto dei bambini consuma verdure più volte al giorno, percentuale che scende ulteriormente per il consumo di frutta (19,5%). Solo la metà fa una colazione nutriente. Circa il 38% dei bambini passa dalle 3 alle 5 ore davanti a dispositivi (tv, pc, tablet o cellulari) mentre la maggior parte, il 60,9%, vi trascorre da 0 a due 2 ore al giorno.

Nella fascia 11-13-15 anni, i dati evidenziano che l’81% risulta essere normopeso, il 3,3% è sottopeso, mentre sono in sovrappeso e obesi rispettivamente il 14.0% e l’1.8%. Anche in questo caso la correlazione con gli stili alimentari e di vita è presa in esame dall'indagine. In questa fascia di età solo il 18% non fa mai colazione dal lunedì al venerdì. Bassa la percentuale di chi non svolge regolare attività fisica, mentre la maggior parte degli intervistati dichiara di fare attività fisica da 4 a 7 volte a settimana. Questo si ripercuote positivamente sullo stile di vita sedentario: durante la settimana la maggior parte dei ragazzi passa meno di due ore al giorno davanti alla tv. Tempo che aumenta invece nel week end.

L'analisi si concentra poi sull'utilizzo di sostanze alcoliche e stupefacenti. Una buona percentuale di ragazzi dai 13 ai 15 anni fumano o hanno provato a fumare. Risulta essere in aumento l’uso di sigarette elettroniche nei 14enni e 15enni. In riferimento al consumo di alcool fra i giovani la maggior parte dei ragazzi intervistati tra gli 11 e i 13 anni ha dichiarato di non aver “mai” bevuto alcol, ma il fenomeno dell’ubriacatura aumenta con l’aumentare dell’età. Per quanto riguarda il consumo di sostanze stupefacenti, gli utenti in carico al dipartimento Dipendenze Patologiche nel 2022 sono 85, di cui 64 maschi e 21 femmine, con età media di 40 anni. I nuovi casi nel 2022 sono stati 15, tra cui 3 minorenni.