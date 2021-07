Salute Attiva: Meluzzi fa il pieno di pubblico al Parco Ausa

Prosegue il ciclo di conferenze “Della Salute e della Libertà” organizzate dall'Associazione Salute Attiva. Al Parco Ausa, pubblico numeroso per ascoltare il Prof. Alessandro Meluzzi: noto medico, psichiatra, saggista italiano intervenuto sui temi dell'Informazione/Comunicazione, Libertà Individuale/Libertà Sociale ed effetti psicologici delle limitazioni alle libertà individuali, in rapporto alla salute.









Obiettivo degli organizzatori quello di stimolare una riflessione “per sviluppare una coscienza consapevole e critica sugli avvenimenti d’attualità”. Focus in particolare sul Decreto Legge n. 107 del 16/06/2021. L’associazione Salute Attiva intende portare avanti azioni di sensibilizzazione sulla popolazione “volte a riconoscere – scrivono - il valore della salvaguardia, non solo della propria salute fisica, ma anche della presa di consapevolezza che la salute passa pure attraverso la detenzione di diritti umani inalienabili come la libertà di scelta sul proprio corpo, proprietà intoccabile dell’individuo”.