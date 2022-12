Salute: in arrivo a San Marino un centro internazionale per la cura della miopia

San Marino punta a diventare un centro di livello europeo per la cura della miopia. Sanità al lavoro per creare un nuovo polo per fare ricerca e sperimentazione scientifica. Novità anticipata durante l'ultima Consulta socio sanitaria dal responsabile del servizio di Oculistica, Alessandro Mularoni.

Il centro potrebbe aprire già nei prossimi mesi e rappresenterebbe un'innovazione per l'intera penisola italiana, vista la mancanza di strutture del genere, come spiegano gli addetti ai lavori. E richiamerebbe in Repubblica professionisti altamente specializzati.

Altro tema forte trattato nella Consulta: la situazione del reparto di Oncologia, dopo che le associazioni hanno parlato di carenze. Dall'Iss, spiega la Consulta, la rassicurazione che ci sarà il massimo impegno per risolvere i problemi. L'organizzazione socio sanitaria ha poi chiesto una maggiore “umanizzazione” delle cure.

Nel servizio l'intervista a Gabriele Raschi (Coordinatore Consulta socio sanitaria)