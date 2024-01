San Francesco di Sales, il Vescovo Turazzi incontra gli operatori della comunicazione

Un momento di confronto ormai consolidato quello tra giornalisti e operatori della comunicazione del Titano e la Diocesi, nella risposta all'invito del Vescovo di San Marino-Montefeltro, Monsignor Andrea Turazzi. I saluti del Segretario all'Informazione Teodoro Lonfernini che ha ribadito l'attenzione delle istituzioni verso il settore dell'informazione, strategico per ogni democrazia moderna. A 10 anni dall'inizio del pontificato di Papa Francesco, che tanta importanza ha dato e dà alla comunicazione, si ragiona sul tema “Quale notizia serve? La persona al centro della comunicazione” insieme a Don Jean-Florent Angolafale, esperto in comunicazione istituzionale.

“Oggi è festa di San Francesco di Sales – dice Monsignor Turazzi - che è il protettore di questa categoria nobilissima di persone. Lui aveva come slogan, come motto, che poi ho fatto mio “il cuore parla al cuore”. Ecco, le notizie ci rendono tutti più liberi, se sono nella verità”.

Quest'anno, anche la scelta del Vescovo di attribuire all'incontro una dimensione più interattiva, aprendo ad un pubblico più vasto e sollecitando il dialogo tra professionisti e colleghi presenti. “Chi è venuto con il conforto della fede, prende la serata come un dono – dice il Presidente della Consulta per l'Informazione, Roberto Chiesa -. Chi il conforto della Fede non ce l'ha, la prende comunque come un'occasione di confronto. Specie nella nostra professione, il confronto porta a migliorare le idee, la qualità del lavoro e, quindi, anche la garanzia per chi ascolta o legge”.

Nel video, le interviste al Vescovo di San Marino-Montefeltro, Monsignor Andrea Turazzi e al Presidente della Consulta per l'Informazione, Roberto Chiesa