San Marino all'Onu: "Moltiplicare gli sforzi su clima, garantire la pace come bene pubblico"

Il Segretario agli Esteri rivolge un forte appello alla comunità internazionale a raddoppiare gli sforzi, per riuscire a raggiungere gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, previsti nell’Agenda 2030. Lo fa intervenendo all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite per voce dell'ambasciatore Damiano Beleffi. “Siamo preoccupati dalle molteplici crisi interconnesse, che stanno spingendo il nostro Mondo sull'orlo del baratro, soprattutto i Paesi in via di sviluppo – ha detto -. Le crisi del cambiamento climatico, della perdita di biodiversità e dell'inquinamento, delle migrazioni e degli sfollamenti forzati, la crisi del costo della vita, le crisi idrica, alimentare, finanziaria ed energetica, minacciano il nostro pianeta e le persone e fanno deragliare i progressi verso gli Obiettivi di sviluppo sostenibile”.

Ribadito l’impegno convinto di San Marino in favore del multilateralismo, con al centro le Nazioni Unite: “Dobbiamo rivitalizzare le Nazioni Unite rinvigorendo il multilateralismo, se vogliamo perseguire soluzioni credibili alle sfide globali. – ha proseguito il diplomatico sammarinese-. Il multilateralismo deve garantire effettivamente la pace come bene pubblico globale. Le riforme devono rimanere al centro delle nostre azioni, perché sono cruciali per la futura stabilità mondiale e per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale”.

Toccati i temi centrali relativi alle sfide globali, che vanno dai conflitti in corso alla crisi alimentare e nutrizionale senza precedenti, all'elevato numero di gravi violazioni contro i bambini, anche in rapporto al reclutamento e all’uso dei bambini soldato. Altresì al centro dell’intervento l’emergenza climatica, che sta causando sofferenze alle comunità più vulnerabili.