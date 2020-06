San Marino aperta, sicura, unica: il video della Segreteria Turismo

La Segreteria di Stato al Turismo ha lanciato sui social network un video per illustrare ai visitatori le caratteristiche del Titano. La Repubblica di San Marino, si legge nella descrizione, è aperta, sicura e unica.

Viene sottolineato che non ci sono restrizioni per le attività ricettive e commerciali e anche i siti storici e culturali sono tornati ad essere fruibili. La Segreteria ricorda, dal punto di vista della sicurezza, che si è arrivato ad una riduzione del numero di contagi da Covid-19 e quindi, rispettando le disposizioni di distanziamento, sanificazione e utilizzo dei dispositivi di protezione in vigore, i rischi sono limitatissimi. Infine vengono illustrate le caratteristiche di unicità della Repubblica più antica del mondo, ovvero"il suo centro storico Patrimonio dell’Umanità UNESCO, i luoghi della cultura e i monumenti sono meravigliosi e unici al mondo, così come lo sono i percorsi nel verde destinati agli amanti del turismo outdoor".

Il video