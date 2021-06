San Marino: aperte le vaccinazioni per la fascia d'età dai 12 ai 15 anni

L'Istituto Sicurezza Sociale era già pronto, per questa nuova sfida. E dopo le decisioni di Ema ed Aifa, è stato ufficializzato in giornata – a San Marino - il via libera alle vaccinazioni anche per la fascia d'età dai 12 ai 15 anni. Giovanissimi cui sarà destinato – seguendo “le più aggiornate evidenze scientifiche internazionali” - il siero Pfizer-BioNTech, di cui il Titano è ben fornito. Già aperte le prenotazioni; per le quali – come in precedenza – è “altamente consigliato l'utilizzo del servizio online accessibile dalla home page dell'ISS”. Sempre disponibile, comunque, anche il servizio telefonico al numero CUP dedicato. Si estende dunque il target di popolazione vaccinabile; nell'ambito di una campagna di immunizzazione che, alla giornata di ieri, ha visto la somministrazione di quasi 43.000 dosi. Tutto ciò ha portato, nell'arco di poche settimane, ad un sostanziale azzeramento dei contagi. Restano appena un paio di “casi attivi”, le cui condizioni non destano preoccupazioni. Ospedale ormai da tempo Covid-free. 76 i tamponi effettuati ieri; nessuna nuova positività riscontrata. Zero anche le guarigioni. Quadro invariato, insomma. Mentre salgono a quota 216 le vaccinazioni con lo Sputnik ai turisti, provenienti da tutto il Mondo.









In Italia, intanto, il Commissario Figliuolo annuncia una “spallata” al virus, a giugno; con l'arrivo di oltre 20 milioni di dosi; in distribuzione, al momento, 3 milioni e mezzo di Pfizer. “Se il ritmo dell'arrivo dei vaccini è quello delle ultime settimane, entro l'estate in Emilia-Romagna vaccineremo tutti”, ha dichiarato dal canto suo il Presidente Bonaccini. Nel frattempo in Regione si contano quasi 1.000 guarigioni, e appena 107 nuovi casi, il dato più basso da inizio ottobre. 6 nel Riminese, dove si registra purtroppo il decesso di un 69enne. Nell'intero Paese il tasso di positività scende all'1,1%; sotto quota mille le terapie intensive. Di oggi anche la notizia della concessione – da parte dell'OMS - dell'omologazione d'urgenza al vaccino anti-Covid della cinese Sinovac.