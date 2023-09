San Marino: caccia al tesoro culturale per conoscere la storia del Titano

Nel servizio l'intervista a Riccardo Fiorini (Rinascita Culturale)

Un appuntamento per spiegare a giovani e famiglia sammarinese, in maniera ludica, la storia di San Marino. Nasce così la caccia al tesoro culturale organizzata dall'associazione Rinascita Culturale che ha visto impegnate numerose coppie e gruppi in centro storico per scoprire tante curiosità attraverso prove e indizi.

"Nostro obiettivo come associazione - afferma Riccardo Fiorini, Rinascita Culturale - è quello di proporre sempre iniziative culturali, ludiche, con dei fini non di lucro ma di beneficenza o per opere che ci stanno a cuore". Evento patrocinato dalla Segreteria di Stato alla Cultura, in partnership con SUMS.

