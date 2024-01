San Marino: il covid rallenta sotto le feste. 3 i ricoverati, 18 malati a domicilio

Il trend Covid a San Marino rallenta, stando all'aggiornamento del 'cruscotto' dell'Istituto di Sicurezza Sociale. Infatti, le feste hanno lasciato 21 positivi attivi, di cui 3 ricoverati in ospedale, non in terapia intensiva, mentre 18 stanno proseguendo la malattia in casa. Restano 130 i deceduto dall'inizio della pandemia.

Ci stiamo avvicinando al picco dell'influenza mentre la campagna vaccinale antinfluenzale ha ridotto la percentuale dei ricoveri ospedalieri. Si attende dunque una crescita nei prossimi giorni, anche per effetto del rientro al lavoro e a scuola dopo la pausa natalizia.