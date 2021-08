San Marino, Italia attenta a tema studenti sammarinesi vaccinati con Sputnik

Il tema dell'accesso alle strutture universitarie italiane da parte degli studenti sammarinesi vaccinati con lo Sputnik-V "è all'attenzione dei ministeri" italiani "competenti" e sulla questione c'è anche il "personale impegno" per una soluzione della ministra dell'Università, e della Ricerca, Maria Cristina Messa. E' quanto fanno sapere da San Marino alla luce del colloquio telefonico, avvenuto in mattinata tra il Segretario di Stato per l'Istruzione e l'Università sanmarinese, Andrea Belluzzi e la ministra Messa. Nel corso della conversazione, spiega una nota del Titano, Belluzzi ha illustrato la problematica alla collega italiana che, si legge, ha confermato come la vicenda sia "all'attenzione dei ministeri competenti e ha ribadito anche il proprio personale impegno per trovare le necessarie soluzioni per consentire l'accesso alle strutture accademiche, la partecipazione alla didattica in presenza e la piena mobilità degli studenti sammarinesi in territorio italiano". Belluzzi e Messa, conclude la nota, hanno inoltre "espresso la volontà di rafforzare la cooperazione bilaterale nel campo dell'Università anche su altre tematiche".