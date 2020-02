Scade il 15 aprile il termine per l'invio di manifestazioni di interesse per vendita prodotti tipici e somministrazione di cibi e bevande

Dal 7 al 10 maggio l'Adunata dell'Associazione Nazionale Alpini, che si terrà a Rimini e San Marino, con una partecipazione prevista di circa 500.000 persone. L'Ufficio del Turismo del Titano comunica che entro il 15 aprile sarà possibile inoltrare manifestazioni di interesse, per l'allestimento in centro storico delle baite in legno di proprietà dello stesso Ufficio; al fine della vendita o somministrazione di prodotti tipici della Repubblica. Il noleggio della baita avrà un costo forfettario giornaliero di 50 euro.