Scuola di riciclo alla cartiera Ciacci

La Cartiera Ciacci ha ospitato agli studenti di prima media delle Scuole di Fonte dell’Ovo e Serravalle. L'iniziativa rientra nel progetto italiano RicicloAperto, un’iniziativa gratuita organizzata da Comieco (Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica) nell’ambito della terza edizione della Paper Week.

RicicloAperto è un vero e proprio “porte aperte” dell’intera filiera del riciclo di carta e cartone per mostrare da vicino – soprattutto al mondo della scuola - gli aspetti più importanti e meno conosciuti, sfatando falsi miti e dando valore all’impegno quotidiano di ciascuno nel fare la raccolta differenziata che dà impulso all’economia circolare.

Ad accogliere i ragazzi insieme alla proprietà e allo staff dell’azienda, sono stati il Direttore di stabilimento Adriano Zampe ed il Responsabile Commerciale Emanuele Silvestri.



“La cartiera”, hanno spiegato i responsabili “si inserisce alla fine di quel percorso che è il ciclo del rifiuto, ma perché sia davvero virtuoso è essenziale che il gesto iniziale sia fatto in maniera corretta, ovvero raccogliere la carta che non usiamo più e differenziarla. Siete voi, anzi, siamo tutti noi, che diamo inizio a quel ciclo che, grazie alla raccolta differenziata e alle tecnologie che potrete vedere nel nostro impianto, ridarà vita alla carta stessa, riducendone l’impatto economico, sociale e ambientale.

Stiamo parlando di circa 5 milioni di tonnellate di carta che ogni vengono recuperate in Italia e che non venisse riciclata finirebbe come rifiuto nelle discariche: ne servirebbero 5 nuove ogni anno. Inoltre, per ogni tonnellata di carta riciclata si risparmia l’abbattimento di circa 18 alberi di grandi dimensioni".