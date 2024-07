SdS Ciacci alla Protezione Civile: "Insieme per un futuro più sicuro e resiliente per tutti i cittadini”

Primo atto formale per il Segretario di Stato per il Territorio. Matteo Ciacci si è recato in visita alla sede della Protezione Civile e del Volontariato, dando il via ad un ciclo di incontri che coinvolgerà tutti gli uffici e le agenzie afferenti alla Segreteria.

Nella ricerca di un dialogo costruttivo per migliorare l’operatività e i servizi offerti alla cittadinanza. Durante l’incontro, Ciacci ha sottolineato l’importanza del lavoro svolto dai volontari e dai professionisti della Protezione Civile, nella gestione delle emergenze e nella promozione della sicurezza sul territorio.

“La collaborazione è fondamentale per affrontare le sfide che ci attendono. È essenziale, in questa fase, ascoltare le esigenze di chi opera in prima linea e lavorare insieme per migliorare l’efficacia dei nostri servizi”, ha dichiarato il Segretario al Territorio.

Gli incontri proseguiranno con le diverse realtà operative. La Segreteria di Stato si impegna a garantire un dialogo aperto e costante, affinché le esperienze e le competenze di tutti possano contribuire a una Protezione Civile sempre più efficiente e reattiva.