Si chiudono i Soggiorni Culturali con la consegna dei diplomi. Anche San Marino RTV tra le uscite di studio

Le voci dei dei ragazzi residenti all'estero

Con il ricevimento dei diplomi a Palazzo Begni si è conclusa l’edizione 2023 dei soggiorni culturali, una tradizione che prosegue da oltre 40 anni e che permette a cittadini sammarinesi da ogni angolo del mondo di riconnettersi alla terra che fu dei loro avi.

A consegnare gli attestati il Segretario di Stato agli Esteri Luca Beccari che insieme alle congratulazioni, ha spiegato ai ragazzi come loro rappresentino la nuova generazione che dovrà raccogliere il testimone di chi fino ad oggi ha lavorato per il popolo sammarinese oltre confine.

Tra i 30 ragazzi oggi sono stati premiati gli otto che maggiormente si sono distinti nelle attività di studio e laboratoriali. A loro l’opportunità di un ulteriore soggiorno in occasione della Consulta dei cittadini sammarinesi all’estero, che quest’anno parlerà anche del Percorso di Associazione all’Unione Europea in grado di garantire nuove opportunità a chi possiede il passaporto sammarinese.

In queste tre settimane di Soggiorno tante sono state le uscite dei ragazzi sul territorio, tra queste anche la visita agli studi di San Marino RTV, per conoscere ogni aspetto della nostra emittente, dalla radio al TG, dalle sale di regia a quelle di montaggio. Per noi è stata anche l’occasione di conoscere Pedro e Carla, arrivati direttamente dall’Argentina, che hanno spiegato ai nostri microfoni le loro emozioni.