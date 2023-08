Si è spento Mirko Bianchi, storico funzionario Federazione Costruzione e Servizi. Cordoglio di Cdls e Csdl

La Cdls piange la scomparsa di Mirko Bianchi, storico funzionario della Federazione Costruzione e Servizi e membro per molti anni del Consiglio Confederale. Un impegno, quello nel sindacato, iniziato nel 1984 e durato fino al suo pensionamento nel 2022. "Uno dei protagonisti della nascita e dello sviluppo della Federazione Costruzioni e Servizi - si legge in una nota - con una intensa attività nell’ambito dei contratti del settore edilizio pubblico e privato, dei salariati dell’Azienda di Produzione e dei lavoratori del commercio". La Cdls ricorda, nel suo cordoglio " le sue qualità professionali, concentrate nella difesa dei diritti sindacali delle categorie che ha seguito nel corso degli anni" e "le sue doti umane, caratterizzate da una profonda sensibilità nei confronti dei colleghi e delle lavoratrici e lavoratori, nonché da una spiccata capacità di ascolto e di coinvolgimento nella soluzione dei problemi". Segreteria e Consiglio Confederale, a nome di tutti gli iscritti, hanno espresso alla famiglia "le più sentite e sincere condoglianze".

Anche CSdL ricorda la sua lunghissima militanza a tempo pieno nei sindacati e in particolare nella Federazione Costruzioni e Servizi. "In tutto questo tempo - scrive in una nota - abbiamo potuto apprezzare le sue qualità professionali, che si sono concretizzate nel suo costante impegno nella difesa dei lavoratori e dei diritti dei soggetti più deboli, verso i quali nutriva una particolare sensibilità".