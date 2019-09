Si torna sui banchi!

I bambini sui banchi di scuola

È iniziato oggi per gli alunni sammarinesi l'anno scolastico, qualche giorno di riposo in più rispetto ai compagni italiani. Alle elementari sono 1603 gli studenti, 1008 alle medie, 630 alle superiori, 838 all'infanzia e 295 i piccolissimi destinati all'asilo nido.

In un messaggio istituzionale il Segretario all'Istruzione Marco Podeschi saluta tutti i giovani pronti a sedersi sui banchi: “Vi auguro possiate trovare un ambiente ricco di stimoli e relazioni umane, dove sviluppare al massimo le vostre potenzialità”. Al personale scolastico un ringraziamento per il lavoro di crescita umana ed apprendimento che svolgeranno con i ragazzi e le ragazze durante l'anno.

Anche il Vescovo di San Marino-Montefeltro Monsignor Andrea Turazzi si rivolge agli alunni, citando Martin Luther King: "Siate il meglio di qualunque cosa siate”. Anno scolastico con diverse novità: dalla sperimentazione per lo sviluppo delle competenze di cittadinanza e digitali, al progetto di plurilinguismo e l’introduzione dell’insegnamento di “Etica, cultura e società”.





Il Messaggio degli Ecc.mi Capitani Reggenti in occasione dell'apertura dell'anno scolastico 2019 - 2020