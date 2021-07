Sicurezza vaccino Sputnik: pubblicato lo studio realizzato dall'ISS

È stato pubblicato sulla prestigiosa rivista scientifica EclinicalMedicine del gruppo The Lance lo studio, realizzato dall'ISS, per valutare la sicurezza del vaccino Sputnik. La ricerca è stata condotta su un campione della popolazione sammarinese in collaborazione con la Sede Operativa di Igiene dell'Università di Bologna. Dall'analisi emerge che il tasso dei sintomi locali: “È sostanzialmente inferiore a quelli osservati in altri studi sui vaccini anti-COVID approvati”.









"Gli effetti indesiderati sono stati, da un punto di vista quantitativo, abbastanza significativi come numero - spiega Rossano Riccardi, principal investigator dello studio - ma ovviamente tutti all'interno e sotto quelli che erano i numeri dichiarati. Quindi possiamo dire che sapevamo a cosa andavamo incontro, perché era dichiarato ovviamente negli studi e anzi, dai numeri che abbiamo riportato, siamo al di sotto di quelle che erano le dichiarazioni. Sono degli effetti sistemici generali come malessere, dolore nella zona dell'iniezione, tutti fenomeni che ovviamente venivano poi a sparire nelle successive 24/48 ore".

San Marino comunque continua ad essere covid free, in Italia invece aumentano i casi. Sono 1.390 i nuovi positivi su 196.922 tamponi. Il tasso di positività è dello 0,7%, in lieve calo rispetto allo 0,8% di ieri. 25 le vittime in un giorno e 169 i pazienti in rianimazione, 11 in meno rispetto a ieri. "Undici regioni o province autonome vedono casi in aumento negli ultimi 7 giorni" ha evidenziato il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità Silvio Brusaferro "la curva dei casi però viaggia a livelli bassi ed è in decrescita”. In Emilia Romagna 99 nuovi positivi su 17.532 tamponi eseguiti (0,6%). Nessun decesso, aumentano i guariti (+93) e calano i ricoveri (-4).

Nel servizio l'intervista al dott. Rossano Riccardi (Principal Investigator studio Sputnik)