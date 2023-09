Strade, trasporti e sicurezza: Stefano Canti a Praga per il Consiglio mondiale PIARC 2023

Il Segretario di Stato per il Territorio e l’Ambiente Stefano Canti ha partecipato a Praga alla riunione annuale del Consiglio Mondiale PIARC, “Associazione Mondiale delle Strade”, leader nello scambio di conoscenze nel contesto di un trasporto integrato e sostenibile. San Marino è il 125° Paese aderente a questo organismo. Nell'occasione è stato adottato il Piano Strategico 2024-2027. Il settore stradale in tutto il mondo - scrive la Segreteria al Territorio - si trova ad affrontare sfide più urgenti che mai: dalle risposte alle pandemie ai disastri naturali, oltre alla decarbonizzazione e all’utilizzo di materiali alternativi per la realizzazione e manutenzione delle infrastrutture stradali. Gli amministratori stradali devono essere preparati alle calamità fornendo strutture robuste e sistemi di gestione con reazioni rapide. Le strade possono inoltre contribuire ad uno sviluppo sostenibile: se ben mantenute sono infatti più sicure ed emettono meno gas serra.