Il Segretario di Stato per il Territorio e l’Ambiente Stefano Canti a Praga per il Consiglio Mondiale PIARC 2023

La delegazione sammarinese composta dal Segretario di Stato per il Territorio e l’Ambiente, Stefano Canti, dal Presidente dell’AASLP, Dott. Fabio Rossi e dal Direttore dell’AASLP, Ing. Giuliana Barulli ha partecipato alla riunione annuale del Consiglio Mondiale del PIARC “Associazione Mondiale delle Strade” che si è svolta a Praga in occasione del prossimo XXVIII Congresso Mondiale PIARC che si terrà dal 2 al 6 Ottobre. La visione dell’Associazione Mondiale della Strada è diventare il leader mondiale nello scambio di conoscenze sulle strade, sulle politiche e pratiche dei trasporti stradali nel contesto di un trasporto integrato e sostenibile. Da ricordare come la Repubblica di San Marino sia il 125° Paese aderente a questo organismo Mondiale, in attuazione della delibera n.33 adottata dal Congresso di Stato nella seduta del 24 Ottobre 2022. In apertura dei lavori, il Consiglio Mondiale del PIARC ha preso atto dei nuovi primi delegati nominati dai rispetti Paesi aderenti compreso quello dell’Ing. Giuliana Barulli per la Repubblica di San Marino. I lavori sono proseguiti con l’adozione del piano d'azione presentato dal rappresentante dei Comitati nazionali, con l’adozione del Piano Strategico 2024-2027 approvandone i temi strategici proposti nonché le task force ed i comitati tecnici, allo scopo di fissare gli obiettivi e indirizzare il lavoro dell'Associazione nell'arco del prossimo ciclo quadriennale. Il Piano Strategico 2024-2027 comprende la Visione, la Missione e i Valori dell’Associazione, ne definisce le strategie ed i risultati desiderati per il PIARC. Il Piano stabilisce obiettivi organizzativi e fornisce un modo per valutare le prestazioni nel raggiungimento di tali obiettivi e fornisce un meccanismo di revisione per il coordinamento delle sue attività e il controllo della qualità dei risultati. La missione del PIARC è quella di essere un importante forum internazionale per l'analisi e la discussione dell'intero spettro di questioni relative alle strade ed ai trasporti correlati; per identificare, sviluppare e diffondere le migliori pratiche e garantire un migliore accesso alle informazioni internazionali; per progettare, produrre e promuovere strumenti efficienti per il processo decisionale su questioni relative alle strade e ai relativi trasporti. Il settore stradale in tutto il mondo si trova ad affrontare sfide più urgenti che mai. Questi includono le risposte alle pandemie, le risposte all’intensificarsi dei disastri naturali e di origine umana, nonché la decarbonizzazione del settore stradale e l’utilizzo di materiali alternativi per la realizzazione delle infrastrutture stradali e della loro manutenzione. Condizioni meteorologiche estreme come piogge intense, forti nevicate, temperature elevate, siccità con conseguenti incendi boschivi che diventano più gravi e frequenti, pongono serie sfide alla gestione stradale. Gli amministratori stradali devono essere preparati ai disastri fornendo strutture stradali robuste contro i disastri e sistemi di gestione stradale che reagiscono rapidamente ai disastri. Inoltre le strade possono contribuire ad uno sviluppo sostenibile perché strade ben mantenute sono più sicure ed emettono meno gas serra rispetto alle strade ammalorate. Il PIARC, con professionalità ed impegno, offre la possibilità di aprire una finestra sul futuro, condividere le esperienze e le ricerche condotte in materia con i più alti esperti del settore di tutto il mondo e ci consente di avere a disposizione le migliori pratiche per gestire al meglio il nostro patrimonio. Il Consiglio Mondiale del PIARC nella giornata odierna, è chiamato inoltre a decidere il luogo in cui verrà svolto il prossimo Congresso Mondiale del PIARC ove, al momento sono tre le candidature: Cina (Beijin), Canada (Vancouver) e Indonesia (Bali).