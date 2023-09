Successo per "Sarà perché ti amo": grandi e piccoli al parco Ausa per supportare i bambini malati

È stata una giornata di festa al Parco Ausa per "Sarà perché ti amo": evento organizzato dalla Segreteria al Turismo per sensibilizzare sulle malattie infantili. Per tutto il pomeriggio giochi e intrattenimento per grandi e piccoli, la magia di Magica Gilly e Mago Gabriel, l'Istituto Musicale, la San Marino Concert Band e tante altre realtà del territorio.

Divertimento ma anche momenti di riflessione: la manifestazione è stata organizzata per festeggiare la fine del ciclo di chemioterapia di Maria Sole e Lavinia, due bambine sammarinesi, e per ricordare tutti i piccoli che non ci sono più. Nel corso della giornata anche la tavola rotonda con Laura Viola, primaria di Pediatria a San Marino, insieme a medici di Bologna e della Romagna, per approfondire gli aspetti scientifici delle malattie oncologiche infantili e delle cure.

Alle 20:30 il concerto dei Ricchi e Poveri che sul palco porteranno i successi che hanno fatto la storia della musica italiana. L'ingresso è libero. Durante l'evento vengono raccolti fondi da devolvere ad associazioni che aiutano i bambini colpiti da tumore.

Nel video le interviste a Federico Pedini Amati (segretario di Stato al Turismo) e alle mamme delle due bambine