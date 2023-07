Symbol Remember, il Segretario Pedini Amati: "Evento spartiacque dell'estate sammarinese"

Nel servizio le interviste a Federico Pedini Amati (Segretario di Stato al Turismo), Veronica Ercolani Volta (Organizzatrice evento) e Mara Valentini (Presidente ASDOS)

Un salto negli anni '90 per celebrare la discoteca più amata e iconica di San Marino tra musica, emozioni e ricordi. È il Symbol Remember, in programma questo sabato al Campo Bruno Reffi. Evento che da tre anni rappresenta lo spartiacque dell'estate sammarinese, occasione per fare il punto sulla situazione del turismo in territorio.

"C'è stato un momento di stop dovuto all'alluvione - spiega Federico Pedini Amati, Segretario di Stato al Turismo - messaggi sbagliati dall'estero, non nostri, che hanno portato a uno stop dei visitatori. Adesso si sta ripartendo, le prenotazioni negli alberghi sono in ripresa. Il miglior regalo che si può fare a San Marino ed Emilia Romagna è venire in vacanza nelle nostre zone".

Anche in questa edizione presenti dj e vocalist che hanno segnato quegli anni, oltre ad ospiti internazionali come Nathalie Aarts. Symbol Remember che guarda anche al sociale: quest'anno parte del ricavato della serata verrà donato all'Associazione Donne Operate al Seno di San Marino.

Nel servizio le interviste a Federico Pedini Amati (Segretario di Stato al Turismo), Veronica Ercolani Volta (Organizzatrice evento) e Mara Valentini (Presidente ASDOS)