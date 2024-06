Targhe personalizzate: costi e curiosità delle 'richieste' sammarinesi

Avete presente le iconiche targhe americane? Eccentriche? Bene, le abbiamo anche a San Marino. Questa “moda” molto popolare negli Stati Uniti, dove le targhe sono delle piccole “opere d'arte”, è sfociata anche sul nostro territorio, infatti, nel 2023 sono state rilasciate 26 targhe personalizzate e già 15 nel 2024. Trend che ci fa interrogare su come e perché, sul Titano, si possa usufruire di questo tipo di servizio. A differenza dell'Italia, in cui comunque è consentito dal 2013, nell'Antica Repubblica, è di uso “popolare” il cambio delle scritte nella targa.

Grazie alla legge del 2004, è possibile richiedere la personalizzazione pagando 900 euro (per la targa) e 10 euro per la richiesta. Ma pretende un requisito di idoneità del testo, ovvero: che sia presente almeno una cifra e che la combinazione non sia offensiva o blasfema.

Ovviamente la fantasia e l'ironia la fanno da padroni e si possono trovare, tra i tanti in circolazione, nomi come: M0NEY, CRIS1, TU0N0, T1GRE, LAZI0, BRIO 7, J0KER, TOP10 e DAV1D tra i più particolari. Le ragioni di questi nomi possono essere collegati a passioni, abitudini, modi di essere o anche solo a dati di fatto (ad esempio TU0N0 associato ad una supercar) che possono dare un valore aggiunto alla propria autovettura, sia per unicità che come vezzo.