Tassazione dall’Italia di pensionati ex frontalieri, Comites e Csdl chiedono risposte

Nel video l'intervista a Alessandro Amadei, Il Presidente del Comites San Marino.

L'approccio è diverso, ma l'obiettivo è comune tra Comites e Csdl: ed è risolvere le contestazioni mosse dalla Agenzia delle Entrate ai pensionati ex frontalieri e chiarire così la questione della doppia imposizione in maniera definitiva. I pensionati ex frontalieri, alcune migliaia, si trovano, infatti, a dovere pagare le tasse in due Stati, nonostante Italia e San Marino abbiano sottoscritto una Convenzione contro le doppie imposizioni nel 2014, che prevede che debbano essere tassate solo in uno.

Il sindacato invoca una “iniziativa diplomatica per un problema che è politico e non amministrativo – commenta il segretario Enzo Merlini - Mentre il Governo sammarinese, non appena entrata in vigore la Convenzione nel 2014, scrisse che il problema era risolto e che le tasse sulle pensioni degli ex frontalieri italiani si sarebbero pagate solo a San Marino - continua Merlini - la controparte italiana non ha mai emanato alcuna analoga disposizione”. Il sindacato, insieme alla CGIL, intanto, ha deciso di patrocinare i ricorsi dei propri iscritti fino ad arrivare alla Corte di Cassazione, se necessario.

La CSDL non condivide la scelta del Comites di aver attivato il MAP, ovvero una procedura amichevole di confronto tra l'Agenzia delle Entrate e l'Ufficio Tributario.

“Secondo me la forzatura in questa circostanza viene fatta dall’Italia - commenta Alessandro Amadei, presidente del Comites - perché la Convenzione stabilisce che le pensioni di sicurezza sociale devono essere tassate nello stato in cui vengono erogate. La Corte di Cassazione, a sua volta, ha chiarito cosa si intenda per pensione di sicurezza sociale ovvero non sono solo le pensioni di invalidità, ma anche le pensioni maturate dal lavoratore al termine dell'attività lavorativa"

Intanto il Comites plaude all’interrogazione a risposta scritta dell’Onorevole di Azione Federica Onori ai ministri dell’Economia e degli Esteri sulla doppia imposizione fiscale a carico dei pensionati ex lavoratori frontalieri a San Marino.

